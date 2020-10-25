В Волочиске в результате ДТП погибли двое подростков 14-ти и 15 лет

40-летний водитель автомобиля Honda врезался в ВАЗ, его задержали.

Фото: Национальная полиция Хмельницкой области

В Волочиске на Хмельниччине в результате ДТП погибли двое подростков. Об этом 24 октября сообщили в областной полиции.

ДТП произошло вечером в пятницу. 15-летний парень умер в тот же вечер, 14-летний - в субботу.

"40-летний местный житель, управляя автомобилем «Honda CR-V», столкнулся с автомобилем «ВАЗ 2101» под управлением 24-летнего жителя Волочисского района", - говорится в сообщении.

В результате аварии водитель ВАЗа получил телесные повреждения, его госпитализировали.

Двое несовершеннолетних пассажиров ВАЗа тяжело травмированы. Один из них, 15-летний первокурсник местного лицея, от полученных травм скончался в приемном отделении районной больницы в тот же вечер.

Другой - 14-летний мальчик - в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимационное отделение Волочисской ЦРБ и утром 24 октября скончался от полученных травм.

Уголовное производство открыто по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины.

Водителю автомобиля «Honda CR-V» сообщили о подозрении и задержали.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Напомним, на объездной Львова водитель пытался обогнать фуру, две легковушки столкнулись лоб в лоб. Трое человек погибли.