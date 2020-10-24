В Керченском проливе на нефтяном танкере произошел взрыв

Четыре человека находятся на борту, шестеро спасены, еще трех человек ищут.

В Керченском проливе на нефтяном танкере произошел взрыв
Фото: twitter.com/rentvchannel

В Керченском проливе произошел взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов", который шел под роSSийским флагом.

Об этом сообщают роSSийские СМИ.

"Нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов" потерпел крушение, произошел взрыв второго танка. Экипаж танкера состоит из 13 человек. В частности, четыре человека находятся на борту, шесть - спасены, ведутся поиски трех человек", - сообщает пресс-служба МЧС РоSSии.

На танкере, который следовал из Керчи в Ростов-на-Дону, произошел пожар. По предварительной информации, танкер пуст.

К месту бедствия спасателями МЧС направлены три спасательных судна. Также на месте находится судно "Братск".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что взрыв произошел, по предварительным данным, из-за детонации взрывоопасных паров.

По данным сервиса Vessel Finder, владеет танкером турецкая компания Palmali Shipping & Agency. Он был построен в 2005 году, плавает под роSSийским флагом.

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