В Керченском проливе на нефтяном танкере произошел взрыв

Четыре человека находятся на борту, шестеро спасены, еще трех человек ищут.

В Керченском проливе произошел взрыв на танкере "Генерал Ази Асланов", который шел под роSSийским флагом.

Об этом сообщают роSSийские СМИ .

"Нефтяной танкер "Генерал Ази Асланов" потерпел крушение, произошел взрыв второго танка. Экипаж танкера состоит из 13 человек. В частности, четыре человека находятся на борту, шесть - спасены, ведутся поиски трех человек", - сообщает пресс-служба МЧС РоSSии.

На танкере, который следовал из Керчи в Ростов-на-Дону, произошел пожар. По предварительной информации, танкер пуст.

К месту бедствия спасателями МЧС направлены три спасательных судна. Также на месте находится судно "Братск".

Информированный источник сообщил "Интерфаксу", что взрыв произошел, по предварительным данным, из-за детонации взрывоопасных паров.

По данным сервиса Vessel Finder, владеет танкером турецкая компания Palmali Shipping & Agency. Он был построен в 2005 году, плавает под роSSийским флагом.