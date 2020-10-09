США запустят беспилотные баржи для дозаправки

Пентагон собирается запустить в море топливо и оружие. Как они будут охраняться, пока неизвестно

В настоящее время вертолёты и конвертопланы Морской авиации США взлетают с кораблей или наземных военных баз, что ограничивает их боевой радиус. Минобороны США считает, что существенно увеличить дальность полёта авиационной техники могут беспилотные морские баржи. Их концепция будет публично представлена в конце 2020 года.

Позднее компания Sea Machines Robotics должна будет провести демонстрационные испытания системы, которая позволит сделать такие баржи автономными — она получила название SM300. Ради сокращения расходов и ускорения проекта для создания автономных кораблей планируется использовать коммерческие океанские баржи.

Подробности проекта пока не разглашаются — известно лишь, что Пентагон планирует использовать их для хранения топлива и вооружения. Предполагается, что на них смогут садиться вертолёты и конвертопланы для дозаправки и пополнения боезапаса. Недавно Военно-морские силы США объявили тендер на разработку крупного роботизированного корабля, который планируется использовать вместе с обычными боевыми кораблями.

ВМС США рассматривают увеличение количества автономных кораблей разных классов как возможность существенно повысить боевые возможности флота и одновременно сократить расходы. Кроме того, увеличение числа роботизированных кораблей на флоте позволит американским военным реализовать концепцию распределённых морских операций для противостояния так называемой морской экспансии РоSSии.

Военные планируют пополнить состав флота надводными роботами четырёх классов: крупными надводными кораблями с тяжёлыми разведывательными системами и вооружением, средними с разведывательными системами и оборудованием радиоэлектронной борьбы, а также малыми с системами постановки мин и ретрансляционным оборудованием.



