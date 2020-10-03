АМКР купил три БелАЗа

АМКР купил три БелАЗа

Меткомбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" купил три новых автосамосвала БелАЗ грузоподъемностью 136 тонн за 97,9 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Как сообщается, за последние пять лет АМКР приобрел 26 карьерных самосвалов БелАЗ, благодаря чему автопарк большегрузной техники был обновлен более, чем наполовину.

В настоящее время в горном департаменте предприятия используются 30 автосамосвалов, семь поливооросительных машин и один колесный бульдозер производства компании БелАЗ. До конца 2020 года предприятия планирует ввести в эксплуатацию еще два новых автосамосвала, которые сейчас находятся в стадии сборки.



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