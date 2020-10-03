Комиссия завершила расшифровку черных ящиков АН-26, упавшего возле Чугуева - Уруский

Сейчас восстановлена почти половина полета.

Комиссия завершила расшифровку черных ящиков АН-26, упавшего возле Чугуева - Уруский
Фото: ДСНС України

Процесс дешифровки бортовых самописцев Ан-26, потерпевшего катастрофу в Харьковской области, завершен.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил глава правительственной следственной комиссии, вице-премьер-министр Олег Уруский.

"Перед тем, как они (самописцы - ред.) были доставлены на территорию военной прокуратуры - вся информация с самописцев была считана и передана комиссии для разработки и дешифровки. На сегодняшний день можно сказать, что фактически процесс дешифровки закончен", - сказал Уруский.

Он отметил, что члены комиссии продолжают работать. Сейчас восстановлена почти половина полета.

"Последний доклад, которая звучал сегодня, свидетельствовал о том, что фактически восстановлена практически, я думаю, почти половина полета. Подошли к установлению параметров полета ко второму развороту", - сообщил глава правительственной следственной комиссии.

Напомним, самолет Ан-26 Вооруженных сил Украины упал около 21 часа в пятницу, 25 сентября, на расстоянии 2 км от военного аэропорта возле города Чугуев. После падения самолет загорелся.

На месте трагедии вечером нашли тела 25 погибших. В субботу утром в больнице умер один из двух выживших курсантов. Он получил 90% ожогов тела, парню было 20 лет. Впоследствии в МВД сообщили, что число жертв возросло до 26. Один курсант, Вячеслав Золочевский, находится в военном госпитале Харькова.

Всего на борту было 27 человек из 11 областей - 20 курсантов Харьковского университета ВС ВСУ и 7 членов экипажа. Самолет выполнял тренировочные полеты.

Уголовные дела по факту авиакатастрофы открыли Офис генпрокурора и Госбюро расследований.

ГБР рассматривает четыре версии следствия: техническая неисправность агрегатов летательного аппарата, ненадлежащее исполнение своих служебных обязанностей экипажем или ответственными за управление полетами, а также ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

Бортовые самописцы самолета были изъяты. 28 сентября эксперты приступили к их дешифровке.

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