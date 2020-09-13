ДТП в Черновцах: полицейский "припарковался" на заборе

ДТП в Черновцах: лихой полицейский “припарковал“ свою машину на заборе

В Черновцах поздним вечером произошло ДТП с участием полицейского. Об инциденте сообщили в пресс-службе областной полиции, сразу отметив, что их коллега отличился в нерабочее время.

Аварию совершил сотрудник одного из территориальных отделений областного управления полиции. Неизвестно, как 31-летний коп проводил свой досуг, однако апогеем его ночного катания стала ДТП. Причем водитель сумел не только наехать на светофор, но и влететь своим BMW в забор возле частной усадьбы.

ДТП в Черновцах: лихой полицейский “припарковал“ свою машину на заборе

Пролетев отрезок пути в воздухе, машина застряла в бетонном ограждении на уровне выше человеческого роста. Как полицейскому удалось достичь такого "мастерства вождения", неизвестно. Каскадеры, которые могли бы видеть фото застрявшей в заборе машины, просто позеленели бы от зависти.

ДТП в Черновцах: лихой полицейский “припарковал“ свою машину на заборе

Возможно, пролить свет на эту загадку мог бы результат теста на алкоголь, который полицейскому-лихачу предложили пройти его коллеги. Однако виновник аварии не стал лишний раз утруждать своих товарищей и отказался от проверки на алкоголь.

К счастью, в этом ДТП пострадали лишь забор, машина, ну, и репутация копа. Все люди и животные, которые могли темной ночью как раз бродить под забором, остались живы.

"По инициативе начальника областного управления Нацполиции Анатолия Дмитриева было срочно начато комиссионное служебное расследование ДТП. Уже по ее результатам действиям полицейского дадут оценку", - говорится в сообщении.

Напомним, на днях в Киевской области полицейские также стали участниками ДТП. Правда, авария произошла не по их вине. В автомобиль с патрульными полицейскими, припаркованный на обочине дороги, влетела фура, водитель которой "не заметил" стоявшую полицейскую машину.


Марченко Любов, Тудей

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