Перевозки по Днепру за 8 месяцев снизились на 10%

Перевозки по Днепру за 8 месяцев снизились на 10%

Количество суднопроходов по Днепру в январе-августе 2020 года сократилось на 10,6% - до 6,53 тыс. Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов Украины.

За восемь месяцев по Днепру было перевезено 6,14 млн тонн грузов, что на 10,8% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Негативную динамику сохраняют перевозки зерновых грузов, за восемь месяцев 2020 года составившие всего 2,04 млн тонн - сокращение на 29,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Наибольший прирост показывают нефтепродукты - их было перевезено 39,4 млн тонн (+ 28,3%).

Положительную динамику также сохраняет металлопродукция - перевезено 1,09 млн тонн (+ 3,4%) и стройматериалы - 2,97 млн тонн (+ 0,7%).

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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