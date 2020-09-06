В Одессе стартовал финальный этап поднятия танкера Делфи

Криклий заявил, что все испытания завершены, экологическое состояние - в норме.

В Одессе начали финальный этап поднятия и отбуксировки затонувшего танкера Делфи.

Об этом сообщил в Telegram министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий.

"Начинаем финальный этап операции по поднятию и отбуксировке затонувшего танкера Делфи. Все испытания завершены, экологическое состояние - в норме, и полная готовность к завершающей операции", - написал Криклий.

По его словам, завершающая операция включает следующие шаги:

откачка воды из танков, куда она была подана специально для обеспечения устойчивого состояния на почве (были высокие волны и ветер на днях);

испытание водотечности;

перемещение на глубину;

заведение тросов и устройств для обвязки танкера между баржей ДМ и плавкраном «Атлас-4»;

подтверждение возможности перехода из акватории и собственно переход.

Напомним, позавчера из танкера Delfi снова произошел разлив нефтепродуктов. Исследования показали превышение в воде предельно допустимых концентраций в 5,8 раза.

Ранее сообщалось, что в ноябре 2019 года возле пляжа "Дельфин"танкер Delfi сорвался с якоря и, перевернувшись на бок, сел на мель. Специальная комиссия назвала причинами аварии иностранного танкера "Делфи" нарушения со стороны судовладельца и капитана судна, а также Государственной пограничной службы.

В июне 2020-го рядом с судном обнаружили следы нефтепродуктов. В воде зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации нефтепродуктов в 16,4 раза. Прокуратура Одесской области возбудила уголовное производство по факту непринятия мер по ликвидации последствий экологического загрязнения воды нефтепродуктами.

В начале июля президент Владимир Зеленский во время визита в Одессу ознакомился с состоянием ликвидации последствий аварии танкера Delfi. Он сказал, что работы по ликвидации аварии надо было начинать еще в ноябре 2019 года, но судовладелец показал свою безответственность и фактически забыл о танкере.

Президент предупредил: если до 20 июля танкер не поднимут, делом займутся правоохранители.

25 июля новая попытка поднять танкер Delfi провалилась. Один из металлических тросов, которыми судно пытались сдвинуть с места, оторвался почти сразу после начала операции. Руководитель Одесской областной государственной администрации Максим Куцый сообщил, что дальнейшие работы будет выполнять Администрация морских портов Украины.

26 августа танкер Delfi удалось поставить на киль. Работы проводит компания "Краншип" без привлечения государственных средств.

3 сентября суд арестовал затонувший танкер Delfi. Должником признана зарегистрированная в Великобритании компания Mister Drake PC, а его представителем - житель Николаевщины Юрий Голиков.