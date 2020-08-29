Чиновников Одесской таможни задержали за взятки при оформлении «евроблях»

Чиновников Одесской таможни задержали за взятки при оформлении «евроблях»

Правоохранители открыли уголовное производство в отношении начальника одного из таможенных постов Одесской таможни, который вымогал взятки за растаможку «евроблях». Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Одесской области.

По версии следствия, начальник одного из таможенных постов Одесской таможни, а также и. о. начальника сектора таможенного оформления и брокер требовали с граждан деньги за беспрепятственное оформление автомобилей с иностранной регистрацией.

За таможенное оформление каждой «евробляхи» чиновники получали до 400 долларов. Если автомобиль люксового класса, то сумма взятки была больше.

Если предприниматели отказывались давать таможенникам деньги, то процесс оформления машин надолго затягивался.

Уголовное производство открыто по двум статьям УК Украины. Следствие продолжается.


Максимов Віталій, Тудей

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