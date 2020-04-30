В Офисе президента объяснили необходимость создания государственной авиакомпании

Национальный авиаперевозчик сможет стать своеобразной страховкой на случай каких-либо экстренных ситуаций.

В Офисе президента объяснили необходимость создания государственной авиакомпании
Фото: antonov.com

В Офисе президента объяснили необходимость создания в Украине государственной авиакомпании.

"Создание государственной авиакомпании поможет загрузить работой ГП «Антонов», а надежный национальный авиаперевозчик станет опорой для государства", - заявил заместитель главы ОП Кирилл Тимошенко в эфире телеканала ZIK.

Тимошенко пояснил, что антоновские самолеты могут легко обслуживать все региональные рейсы, которые есть в Украине между городами, и в ближайшие страны. "В любом случае "Антонов" - это предприятие, оно тоже берет какие-то ресурсы. Но лучше за эти ресурсы мы сделаем заказ, создадим авиакомпанию. Они будут работать, производить самолеты. Авиакомпания будет перевозить людей", - отметил он.

Замглавы ОП считает, что национальный авиаперевозчик сможет стать своеобразной страховкой на случай каких-либо экстренных ситуаций.

"Да, есть рынок, есть стали авиакомпании. Но государство всегда должно быть уверено: если что-то случится, есть на кого опереться - на государственную авиакомпанию. Это одна из причин, почему она создается", - добавил Кирилл Тимошенко.

В пресс-службе Офиса президента сообщили, что сейчас идут подсчеты стоимости создания государственной авиакомпании. Так, вчера на совещании с Владимиром Зеленским обсуждались подходы к запуску авиакомпании.

"Сейчас идет бюджетирование. Мы выйдем с коммуникацией. Презентуем саму авиакомпанию, подход к работе. И все узнают стоимость ее создания", - заявил Тимошенко.

Напомним, что летом 2017 года концерн "Укроборонпром" заявлял, что маркетинговый план госпредприятия "Антонов" предусматривает выпуск как минимум 70 самолетов в ближайшие пять лет, хотя за период с 2009 по 2016 год завод выпустил только 16 серийных самолетов (шесть Ан-32, три Ан-148 и шесть Ан-158).

В конце 2019 года Министерство внутренних дел сообщило о планах купить 13 самолетов транспортных Ан-178.

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