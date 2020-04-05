5 человек пострадали в результате столкновения патрульного автомобиля с ВАЗом в Херсоне

Госпитализированы двое полицейских, пассажиры и водитель легковушки.

Фото: https://hr.npu.gov.ua

В Херсоне полицейский автомобиль столкнулся с легковушкой, в результате чего в больницу попали пять человек. Об этом сообщили в областной полиции.

Авария произошла в 9 утра воскресенья на перекрестке ул. Украинская и Тираспольская.

"Автомобиль «ВАЗ 2108» двигался по второстепенной дороге ул. Тираспольская, а «Шкода Рапид» по главной ул. Украинская. В результате столкновения «ВАЗ» перевернулся", - говорится в сообщении.

В больницу попали двое сотрудников полиции, водитель и двое пассажиров «ВАЗа».

Предварительная правовая квалификация события - ч.1 ст.286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК.

Работники Государственного бюро расследований и следственного управления областной полиции проводят первоочередные следственные действия. Устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, ранее в Житомирской области в ДТП погиб экс-нардеп и сооснователь банка "Аваль" Федор Шпиг.

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