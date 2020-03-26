Продемонстрували «сімку» BMW, яка простояла 23 роки в спеціальній капсулі

На порталі eBay був виставлений на аукціон седан BMW 740i (E38) 1997 року випуску. Його пробіг становить всього 255 км.

Унікальність виставленого на продаж BMW 740i в тому, що він все своє життя, тобто 23 роки, простояв в спеціальній капсулі з механічною циркуляцією повітря. На ньому практично не їздили, і його одометр показує пробіг, рівний 255 км.

Продавець баварського седана повідомляє, що автомобіль спочатку був зареєстрований в Німеччині, а його власником була жінка 1927 року народження. Через короткий час BMW 740i переїхав до Польщі до нинішнього власника. При цьому в даній країні автомобіль не ставили на облік, і седан досі зареєстрований на першого власника.

Судячи із представлених фотографій, автомобіль знаходиться в ідеальному стані. Його ніколи не ремонтували, тому всі деталі залишилися оригінальними. Продавець машини відзначає, що в світі більше немає «сімок» тих років в такому відмінному стані.

В оснащенні седана знаходиться 4,4-літровий бензиновий «атмосферник» V8, який видає 286 к.с. і 450 Нм крутного моменту. У парі з силовим агрегатом працює 5-швидкісна автоматична коробка передач і задній привід. Поточна ставка на аукціоні за BMW 740i (E38) 1997 року випуску становить 48 350 євро. Торги триватимуть до 31 березня.