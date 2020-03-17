"Укрзализныця" закроет вокзалы для посетителей с 18 марта

Будут только работать ж/д кассы на возвращение билетов, к ним будут пускать по 10 человек.

Предприятие "Укрзализныця" в связи с объявленным карантином с 12:00 18 марта вводит ограничения в работе железнодорожных вокзалов, согласно которым, вокзалы будут закрыты для посетителей. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

"Так, завтра все железнодорожные вокзалы будут закрыты для посетителей, будут работать только железнодорожные кассы на возвращение билетов. На вокзалы будут запускаться одновременно группы людей - не более 10 человек", - сказано в сообщении.

Сегодня, для уменьшения очередей в железнодорожные кассы, "Укрзализныця" откроет их максимальное количество на всех вокзалах страны.

Также перевозчик напомнил, что средства в полном объеме за неиспользованные билеты можно вернуть в течение месяца с даты отмены поезда.

"Призываем пассажиров, если есть возможность, не спешить на вокзалы возвращать билеты и не подвергать свою жизнь опасности, находясь в толпе. Уверяем, когда бы вы не обратились в течение отведенного времени, средства будут возвращены в полном объеме", - добавили в УЗ.

Напомним, 12 марта в Украине начался карантин из-за угрозы эпидемии коронавирусной инфекции и для недопущения ее распространения. Он продлится три недели - до 3 апреля. На две недели также закрыты госграницы. На территорию Украины будут пропускать только украинцев и тех, у кото есть вид на жительство.

Кроме того, во исполнение решения Кабинета министров "Киевский метрополитен" прекратит перевозки пассажиров с 23:00 17 марта.