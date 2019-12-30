800-километровый пролив Дрейка впервые в истории пересекли на гребной лодке

В экспедиции приняли участие шесть человек.

Фото: www.stripes.com

Команда из шести человек впервые в истории смогла на гребной лодке пересечь пролив Дрейка, известный как кладбище для кораблей. Об этом пишет агентство Associated Press.

Участники экспедиции родом из США, Исландии, ЮАР и Шотландии. Путь, начавшийся с южной оконечности Южной Америки, занял у них тринадцать дней. Чтобы лодка не перевернулась, три человека должны были все время оставаться на веслах, в то время как еще у троих была возможность отдохнуть в стесненных условиях девятиметрового судна.

Угрозу жизни представляли сильные ветра, 12-метровые волны и киты, которые могли легко перевернуть лодку. Как рассказал один из участников экспедиции, вода в проливе Дрейка настолько холодная, что при попадании за борт у человека остается на выживание от двух до пяти минут.

Пролив Дрейка соединяет южные части Атлантического и Тихого океанов. Это самый широкий пролив на Земле (более 800 км).

Напомним, в августе французский изобретатель пересек Ла-Манш на реактивном флайборде. Ему понадобилось 20 минут, чтобы преодолеть 35 километров.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В Киеве открыли Шулявский мостВ Киеве открыли Шулявский мост
Киевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - КличкоКиевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - Кличко
В Казахстане пассажирский самолет упал на взлете и врезался в зданиеВ Казахстане пассажирский самолет упал на взлете и врезался в здание
Салон автомобиля впервые в мире отделали кашемиромСалон автомобиля впервые в мире отделали кашемиром
В Хмельницкой области сотрудник СБУ насмерть сбил двух пешеходовВ Хмельницкой области сотрудник СБУ насмерть сбил двух пешеходов
Блок рекламы


Похожие новости
Салон автомобиля впервые в мире отделали кашемиромСалон автомобиля впервые в мире отделали кашемиром
Киевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - КличкоКиевская детская железная дорога впервые в истории продолжит работу зимой, - Кличко
Новый Cadillac Escalade впервые в мире получит огромный изогнутый OLED-дисплейНовый Cadillac Escalade впервые в мире получит огромный изогнутый OLED-дисплей
Volvo анонсировала одну из самых безопасных машин в истории.Volvo анонсировала одну из самых безопасных машин в истории.
Во Львове впервые произошло ДТП с участием электросамокатаВо Львове впервые произошло ДТП с участием электросамоката
Команда Формулы-1 впервые в истории "загнала" в 1 литр двигателя 625 лошадиных силКоманда Формулы-1 впервые в истории "загнала" в 1 литр двигателя 625 лошадиных сил
Британские F-35 впервые совместно полетали с «невидимкой» B-2Британские F-35 впервые совместно полетали с «невидимкой» B-2
Воздушный танкер Boeing впервые дозаправил одновременно 4 самолётаВоздушный танкер Boeing впервые дозаправил одновременно 4 самолёта
Украина задержала роSSийский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливеУкраина задержала роSSийский танкер, который блокировал проход украинским катерам в Керченском проливе
Chevrolet Corvette впервые стал среднемоторнымChevrolet Corvette впервые стал среднемоторным
Последние новости
Подгружаем последние новости