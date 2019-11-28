Atlasglobal и ее украинская "дочка" приостановили полеты "из-за экономических проблем"

До 21 декабря компания рассчитывает улучшить ситуацию с финансами.

Atlasglobal и ее украинская "дочка" приостановили полеты "из-за экономических проблем"
Фото: avianews.com

Турецкая авиакомпания Atlasglobal и ее дочернее предприятие Atlasjet Ukraine объявили об остановке полетов с 26 ноября до 21 декабря 2019 года "из-за экономических проблем", сообщает avianews.

За это время компания рассчитывает улучшить ситуацию с финансами, говорится в заявлении авиаперевозчика.

16 декабря Atlasglobal пообещала опубликовать информацию о процедурах возврата и изменения билетов, до этого момента продажа перевозок будет прекращена.

Причиной проблем в авиакомпании назвали трагические события в Турции в 2015-2016 годах, а также падение курса турецкой лиры в 2018 году, подчеркнув, что предпринятые действия позже позволили вернуть компанию в зону прибыльности.

Новым вызовом в Atlasglobal назвали переезд в новый аэропорт Стамбула, что повлекло для нее рост операционных и логистических расходов и не позволило покрывать дальше убытки предыдущих годов.

На сайте подразделения турецкого авиаперевозчика Atlasjet Ukraine, которое выполняло полеты из Одессы в Стамбул, также опубликована информация об остановке полетов с 26 ноября.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
В Мариуполе патрульные с погоней задержали пьяного водителя внедорожникаВ Мариуполе патрульные с погоней задержали пьяного водителя внедорожника
В аэропорту Одессы за день два самолета повредили передние стойки шассиВ аэропорту Одессы за день два самолета повредили передние стойки шасси
Водитель микроавтобуса, который врезался в автомобиль Кулебы, находится в сознании, его состояние не тяжелоеВодитель микроавтобуса, который врезался в автомобиль Кулебы, находится в сознании, его состояние не тяжелое
В Карпатах ночью с дороги упал грузовик с лесом, погиб водительВ Карпатах ночью с дороги упал грузовик с лесом, погиб водитель
Во Львовской области на пересечении дорог построили развязку "турбо-карусель"Во Львовской области на пересечении дорог построили развязку "турбо-карусель"
Блок рекламы


Похожие новости
США запретили полеты на большую часть КубыСША запретили полеты на большую часть Кубы
Авиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты после катастрофы под ЛьвовомАвиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты после катастрофы под Львовом
Две европейские авиакомпании прекращают полеты в УкраинуДве европейские авиакомпании прекращают полеты в Украину
Госавиаслужба Украины запретила любые полеты в ЛивиюГосавиаслужба Украины запретила любые полеты в Ливию
В Харьковской области приостановили движение поездов из-за возгорания электровозаВ Харьковской области приостановили движение поездов из-за возгорания электровоза
Женщина, по иску которой приостановили лицензию у SkyUp, заверяет, что в суд не обращаласьЖенщина, по иску которой приостановили лицензию у SkyUp, заверяет, что в суд не обращалась
Госавиаслужба возобновила сертификат на полеты YanAirГосавиаслужба возобновила сертификат на полеты YanAir
Украинская DelFast готовит новый электробайк — Top 2.0 будет мощнее и быстрееУкраинская DelFast готовит новый электробайк — Top 2.0 будет мощнее и быстрее
Госавиаслужба приостановила право на полеты YanAirГосавиаслужба приостановила право на полеты YanAir
SAS возобновит полеты в Украину спустя 8 лет перерываSAS возобновит полеты в Украину спустя 8 лет перерыва
Последние новости
Подгружаем последние новости