Директора КБ им.Морозова уволили за срыв контракта на поставку 45 БТР

За три года армия не получила ни одной машины.

Директора КБ им.Морозова уволили за срыв контракта на поставку 45 БТР
БТР-4

Гендиректор "Укроборонпрома" Айварас Абромавичус уволил директор госпредприятия "Харьковское конструкторское бюро по машиностроению имени Морозова" Алексея Бабича. Вместо него на должность временно назначен главный конструктор Владимир Жадан. Новый гендиректор будет отобран на конкурсной основе.

Об этом говорится на сайте концерна.

Основанием для увольнения стало системное невыполнение контрактов с Министерством обороны Украины, что привело к упадку ведущего предприятия бронетанкового дивизиона "Укроборонпрома". На заводе возникли долги зарплатам, введена двухдневная рабочая неделя, корпуса не отапливаются.

Советник Абромавичуса Мустафа Найем в фейсбуке отметил, что при Бабиче ХКБМ им. Морозова сорвало контракт на поставку 45 БТР 4Е.

"Спустя три года армия не получила ни одной машины - контракт практически сорван, заводу выставлены штрафы на 82 млн грн, а в случае полного провала поставок предприятие ждет более 350 млн выплат по государственным гарантиям. Очень надеюсь, что до конца года заводу удастся поставить Генштабу 12 машин - семь из них уже готовы и приняты военным представительством; еще пять ждут доукомплектации рациями. По оставшимся 33 машинам, очевидно, нужно будет перенести сроки и условия поставок", - написал Найем.

Напомним, что Бабич возглавил КБ им. Морозова зимой 2017 года, а до этого он возглавлял другое оборонное предприятие - Житомирский бронетанковый завод. В "Укроборонпром" он пришел из автомобильного бизнеса.

Коды для вставки в блог\форум



Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
Авиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты после катастрофы под ЛьвовомАвиакомпании "Украина Аэроальянс" запретили полеты после катастрофы под Львовом
МВД решило купить 13 самолетов Ан-178МВД решило купить 13 самолетов Ан-178
В Германии разбился американский истребитель F-16В Германии разбился американский истребитель F-16
В Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой, трое пострадавшихВ Харькове "скорая" столкнулась с легковушкой, трое пострадавших
В Запорожье подросток на родительском авто устроил смертельное ДТПВ Запорожье подросток на родительском авто устроил смертельное ДТП
Блок рекламы


Похожие новости
"Киевпастранс" обвинил УЗ в срыве графика городской электрички"Киевпастранс" обвинил УЗ в срыве графика городской электрички
Кличко уволил и. о. директора "Киевавтодормост" из-за обрушенных кусков бетона от моста возле "Осокорков"Кличко уволил и. о. директора "Киевавтодормост" из-за обрушенных кусков бетона от моста возле "Осокорков"
МВД получило четвертый вертолет в рамках контракта с AirbusМВД получило четвертый вертолет в рамках контракта с Airbus
Минобороны подписало с "Богданом" новый контракт на поставку санитарных машинМинобороны подписало с "Богданом" новый контракт на поставку санитарных машин
"Укравтодор" предупредил об угрозе срыва строительства развязок на Житомирской трассе"Укравтодор" предупредил об угрозе срыва строительства развязок на Житомирской трассе
В Николаевской области машинистов, которые переехали женщину, уволили с работыВ Николаевской области машинистов, которые переехали женщину, уволили с работы
В Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилейВ Uber уволили 100 участников проекта по тестированию робомобилей
Audi отложила запуск электрического кроссовера e-tron из-за ареста исполнительного директораAudi отложила запуск электрического кроссовера e-tron из-за ареста исполнительного директора
Аваков подписал второй этап договора с Францией на поставку вертолетов для МВДАваков подписал второй этап договора с Францией на поставку вертолетов для МВД
В Латвии за вождение в пьяном виде уволили 21 полицейскогоВ Латвии за вождение в пьяном виде уволили 21 полицейского
Последние новости
Подгружаем последние новости