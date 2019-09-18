Mercedes-Maybach GLS покажут этой осенью.

Подтверждение тому, что в линейке Mercedes-Maybach в дополнение к лимузину появится внедорожник, появилось еще в период выпуска модели GLS предыдущего поколения. Одно время роскошный SUV ждали на его базе, но потом стало ясно, что мерседесовцы ждут смены генерации.

Она случилась минувшей весной, когда на моторшоу в Нью-Йорке выкатили новейший Mercedes GLS. По последним данным, его превращение в Maybach уже случилось, и машину рассекретят этой осенью. Возможных мест два: автосалоны в Лос-Анджелесе или Гуанчжоу, которые проходят в ноябре практически одновременно. Первый солиднее, зато второй ближе к потенциальным покупателям, так что ясности пока нет. Не исключено, что формальных премьер окажется две – и в США, и в Китае.

Для Maybach GLS разработали оригинальный парфюм. Его интерьер обретет «запах цветущего белого османтуса в окружении легких звучаний кожи и пряного чая, а основой композиции станет травяная нота». Аромат призван подчеркнуть архитектуру и пространство салона, а также обращается к теме путешествий. В салоне автомобиля оставили только два ряда сидений, на втором установлены раздельные кресла с полным набором атрибутов комфорта.

Напомним, что прототип внедорожника Mercedes-Maybach (на заглавном фото) показали в прошлом году в Пекине. Сомневаемся, что странно выглядящий кросс-седан пойдет в серию, хотя ради продаж в любящем трехобъемные кузова Китае всякое может быть.

Mercedes-Maybach GLS покажут этой осенью

Один из самых роскошных внедорожников в мире получит собственный аромат в салоне.


CarClub
Кирилл Малышев. Фото компании Mercedes-Benz.

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