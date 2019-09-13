"Киевпастранс" обвинил УЗ в срыве графика городской электрички

КП "Киевпастранс" обвинил "Укрзализныцю" в срыве графика городской электрички, который 12 сентября привел к перекрытию железной дороги недовольными пассажирами.

Об этом говорится в фейсбуке "Киевпастранса".

Предприятие утверждает, что УЗ по какой-то причине задержала выход на линию нескольких поездов, которые были направлены на ремонт и техобслужование в моторвагонное депо "Фастов-1".

"Также напоминаем, что график движения составляется КП «Киевпастранс», а регулируется ПАО «Укрзализныця», непосредственно корректировка графика движения происходит диспетчером ПАО. Приоритет в движении по графикам предоставляется скоростным поездам, поездам дальнего следования и товарным поездам", - заявил "Киевпастранс".

Напомним, что утром 12 сентября "Киевпастранс" отменил 12 утренних рейсов городской электрички. В результате недовольные пассажиры перекрыли железнодорожные пути в районе станции "Троещина-2".

"Укрзализныця" заявляла, что за 500 млн гривен готова забрать городскую электричку Киева на свой баланс и интегрировать ее в систему пригородных перевозок Kyiv City Express.