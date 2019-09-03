NASA проведёт тестирование «тихого» сверхзвукового самолёта с использованием 48-км массива микрофонов

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует в ближайшее время протестировать экспериментальный сверхзвуковой самолёт X-59 QueSST, разработанный Lockheed Martin.

X-59 QueSST отличается от обычных сверхзвуковых самолётов тем, что при преодолении им звукового барьера раздаётся глухой хлопок вместо сильного звукового удара.

В США начиная с 70-х годов запрещены полёты сверхзвуковых самолётов над населёнными пунктами из-за грохота, похожего на гром, издаваемого ими при наборе скорости до сверхзвуковой. Космическое агентство намерено добиться изменения законодательство благодаря реализации программы Low-Boom Flight Demonstrator, включающей тестирование и одобрение технологии, обеспечивающей более тихие сверхзвуковые полёты.

В конечном итоге NASA планирует провести разрешённые регулятором сверхзвуковые полеты Х-59 над отдельными территориями в Соединённых Штатах, чтобы собрать отзывы населения и данные о производимом шуме и его влиянии на города и близлежащие окрестности. Однако до этого NASA проведёт испытательные полеты над пустыней Мохаве в Калифорнии и будет следить за уровнем создаваемого шума с помощью массива из микрофонов длиной 30 миль (48,2 км).

Эти микрофоны уровня Hi-Fi способны измерять до 50 000 образцов звуков в секунду. Массив состоит из различных блоков из микрофонов с разной конфигурацией для более детального замера уровня шума.



