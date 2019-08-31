Британские F-35 впервые совместно полетали с «невидимкой» B-2

В 1997 году на вооружение армии США встал первый современный серийный тяжёлый самолёт-«невидимка» со схемой «летающее крыло» Northrop B-2 Spirit и до 2019 года этот бомбардировщик проводил совместные полёты только с самолётами ВВС США .

В этом году силы НАТО проводят общие учения, в рамках которых американские бомбардировщики прибыли на базу Королевских военно-воздушные силы Великобритании Фэрфорд в Глостершире. В программу визита вошли совместные учебные полёты экипажей Northrop B-2 Spirit ВВС США и Lockheed Martin F-35 Lightning II ВВС Великобритании.

«Мы рады, что наши коллеги из ВВС США и экипажи бомбардировщиков B-2 находятся в Великобритании, дав пилотам наших F-35 Lightning возможность провести совместную тренировку», — заявил министр вооружённых сил Великобритании Марк Ланкастер.

Это первый в истории не только ВВС США , но и мировой боевой авиации случай, когда совместно с «невидимкой» B-2 в рамках одного полёта работали самолёты не-американских военно-воздушных сил.



