Waymo нанимает бывших сотрудников производителя игрушечных роботов Anki

Waymo нанимает бывших сотрудников производителя игрушечных роботов Anki

Входящая в холдинг Alphabet компания Waymo, специализирующаяся на разработке технологий автономного вождения, наняла 13 бывших экспертов стартапа Anki в области робототехники, чтобы те занялись созданием самоуправляемых грузовиков.

Робототехнический стартап Anki, известный по выпуску небольших роботов с искусственным интеллектом, таких как Vector, Overdrive и Cozmo, прекратил деятельность в апреле этого года.

Среди новобранцев — соучредитель Anki Борис Софман (Boris Sofman), а также пять инженеров с докторскими степенями, закончивших такие учебные заведения, как Массачусетский технологический институт, Стэнфордский университет и Университет Карнеги — Меллона. Они будут работать в офисах Waymo в Сан-Франциско, которые компания планирует заметно расширить в ближайшие годы.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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