Во Львове загорелось локомотивное депо возле вокзала

О пострадавших не сообщается.

Фото: facebook.com/groups/varta1.official

Во Львове около 17 часов пятницы возник пожар на улице Таллинской, 1, где расположено локомотивное депо ТЧ-1 Львов-Запад.

Оно находится за зданием главного железнодорожного вокзала, пишет местное издание tvoemisto.tv со ссылкой на Главное управление ГосЧС во Львовской области.

Причина возгорания пока не известна. О пострадавших не сообщается.

Фото: facebook.com/groups/varta1.official

Фото: facebook.com/lwow1256

Фото: facebook.com/groups/varta1.official


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