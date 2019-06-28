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Во Львове загорелось локомотивное депо возле вокзала О пострадавших не сообщается. Фото: facebook.com/groups/varta1.official Во Львове около 17 часов пятницы возник пожар на улице Таллинской, 1, где расположено локомотивное депо ТЧ-1 Львов-Запад. Оно находится за зданием главного железнодорожного вокзала, пишет местное издание tvoemisto.tv со ссылкой на Главное управление ГосЧС во Львовской области. Причина возгорания пока не известна. О пострадавших не сообщается. Фото: facebook.com/groups/varta1.official Фото: facebook.com/lwow1256 Фото: facebook.com/groups/varta1.official

LB.ua

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