2019-06-28
Во Львове загорелось локомотивное депо возле вокзала
О пострадавших не сообщается.
Фото: facebook.com/groups/varta1.official
Во Львове около 17 часов пятницы возник пожар на улице Таллинской, 1, где расположено локомотивное депо ТЧ-1 Львов-Запад.
Оно находится за зданием главного железнодорожного вокзала, пишет местное издание tvoemisto.tv со ссылкой на Главное управление ГосЧС во Львовской области.
Причина возгорания пока не известна. О пострадавших не сообщается.
Фото: facebook.com/groups/varta1.official
Фото: facebook.com/lwow1256
Фото: facebook.com/groups/varta1.official
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