На северо-востоке Германии разбились два истребителя
Пилоты катапультировались.
В федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания на северо-востоке Германии потерпели крушение два многоцелевых истребителя Eurofighter.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Информацию о происшествии подтвердило земельное министерство внутренних дел.
Пилоты катапультировались. Один из летчиков найден живым. Поиски второго пилота продолжаются.
По данным МВД в Шверине, после столкновения один из самолетов упал в лесу поблизости от населенного пункта Ябель, второй - на расстоянии примерно 10 км, на краю леса южнее поселка Носсентинер-Хютте.
Истребители находились в составе группы из трех Eurofighter в рамках тренировочного полета. Пилот третьего самолета наблюдал столкновение и сообщил о том, что два парашюта спустились на землю.
О жертвах и разрушениях на земле в результате инцидента не сообщается.
Напомним, ранее в польском городе Плоцке во время авиашоу в Вислу упал самолет Як-52. В результате катастрофы погиб пилот - 60-летний гражданин Германии.
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