На северо-востоке Германии разбились два истребителя

Пилоты катапультировались.

На северо-востоке Германии разбились два истребителя
Eurofighter (архивное фото)
Фото: wikipedia.org

В федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания на северо-востоке Германии потерпели крушение два многоцелевых истребителя Eurofighter.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Информацию о происшествии подтвердило земельное министерство внутренних дел.

Пилоты катапультировались. Один из летчиков найден живым. Поиски второго пилота продолжаются.

По данным МВД в Шверине, после столкновения один из самолетов упал в лесу поблизости от населенного пункта Ябель, второй - на расстоянии примерно 10 км, на краю леса южнее поселка Носсентинер-Хютте.

Истребители находились в составе группы из трех Eurofighter в рамках тренировочного полета. Пилот третьего самолета наблюдал столкновение и сообщил о том, что два парашюта спустились на землю.

О жертвах и разрушениях на земле в результате инцидента не сообщается.

Напомним, ранее в польском городе Плоцке во время авиашоу в Вислу упал самолет Як-52. В результате катастрофы погиб пилот - 60-летний гражданин Германии.


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