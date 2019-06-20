УЗ предложила направить часть Дорожного фонда на закупку электричек

В компании заявили, что эти деньги не успеют освоить на ремонт дорог.

УЗ предложила направить часть Дорожного фонда на закупку электричек
Фото: Александр Рудоманов

"Укрзализныця" предложила направить часть Дорожного фонда, за счет которого ремонтируют автомобильные дороги, на закупку электричек.

Об этом говорится на сайте компании.

По ее данным, пригородный железнодорожный парк дизель-поездов изношен - на 97,2%, электропоездов - на 87,5%. Самый старый дизель-поезд построен в 1967 году, а электропоезд - в 1960.

"Укрзализныця" заявила, что внутренних ресурсов компании для обновления пригородного парка недостаточно, и поэтому она надеется на помощь государства. УЗ предлагает Верховной Раде внести изменения в закон "О государственном бюджете" и выделить 7,1 млрд гривен на оновление подвижного состава. За эти деньги она хочет купить не меньше 15 новых 10-вагонных электричек.

Источниками финансирования, например, частично могут быть расходы из Дорожного фонда, поскольку часть его средств в этом году из-за позднего начала работ и тендерных процедур не будет освоена. Укрзализныця ежегодно платит около 3,5 млрд грн акциза с горючего, фактически финансируя автодороги", - заявил директор по развитию бизнеса УЗ Андрей Рязанцев.

Напомним, что с 1 января 2018 года в Украине появился государственный Дорожный фонд в составе специального фонда государственного бюджета.

В 2019 году на ремонт дорог в Украине направили рекордные 56 млрд гривен.


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