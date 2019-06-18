Пассажиры заблокировали терминал в "Борисполе"

Авиакомпания YanAir задерживает отправку рейса в Батуми.

Пассажиры заблокировали терминал в "Борисполе"
Иллюстративное фото
Фото: Макс Левин

Пассажиры самолета рейса YE1215 сообщением "Киев - Батуми" заблокировали вход в терминал F в Борисполе, сообщает "Радио Свобода".

Пассажиры протестуют из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву. По данным издания, сейчас в здание терминала не могут попасть около 100 пассажиров.

16 июня авиакомпания YanAir на своей странице в Facebook сообщила, что самолет отправится в 13:00. Утром 18 июня пост был отредактирован дважды, время вылета сначала изменили на 15:00, а затем на 18:00. Впрочем, 18 июня полет откладывали еще несколько раз. Сейчас вылет запланирован на 00:00.

В начале июня Государственная авиаслужба временно запретила YanAir выполнять рейсы из-за проблем с безопасностью. В компании утверждали, что устранили нарушения.


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