Пассажиры заблокировали терминал в "Борисполе"

Пассажиры самолета рейса YE1215 сообщением " Киев - Батуми" заблокировали вход в терминал F в Борисполе, сообщает "Радио Свобода".

Пассажиры протестуют из-за отсрочки рейса, который должен был улететь в 8:30 по Киеву . По данным издания, сейчас в здание терминала не могут попасть около 100 пассажиров.

16 июня авиакомпания YanAir на своей странице в Facebook сообщила, что самолет отправится в 13:00. Утром 18 июня пост был отредактирован дважды, время вылета сначала изменили на 15:00, а затем на 18:00. Впрочем, 18 июня полет откладывали еще несколько раз. Сейчас вылет запланирован на 00:00.

В начале июня Государственная авиаслужба временно запретила YanAir выполнять рейсы из-за проблем с безопасностью. В компании утверждали, что устранили нарушения.