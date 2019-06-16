F-35 теряет малозаметность на сверхзвуке

Неполадки с F-35B КМП США на сверхзвуковых скоростях впервые были обнаружены в ноябре 2011 года — инженеры описали их как пузырение и вздутие малозаметного покрытия самолёта. F-35C ВМС США тоже оказался не лишён проблем: в декабре того же года у него обнаружили тепловое повреждение структурных элементов планера. Проблемы связаны с планером и покрытием истребителя, а также антеннами в его хвостовой части.

Куратор программы F-35 в Министерстве обороны США отметил, что подобные проблемы с истребителем якобы могут проявляться лишь в небольшом числе случаев, а ответственный за истребитель в компании Lockheed Martin заявил, что неполадки ограничиваются самыми экстремальными условиями летных испытаний, которые вряд ли будут воспроизведены при реальной эксплуатации.

Тем не менее, обнаруженные проблемы могут сделать сверхзвуковой перехват невозможным. Частичным решением стало использование в районе форсажной камеры истребителя более теплоустойчивого покрытия. Однако Минобороны США ввело ограничения на продолжительность полёта со скоростью свыше 1,2 числа Маха, что может представлять трудность для летчиков.



