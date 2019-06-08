Младшая дочь Гриценко попала в ДТП в Одессе

В Одессе в субботу, 8 июня, столкнулись легковой автомобиль и школьный автобус, в котором ехала младшая дочь Анатолия Гриценко Анна. Об этом политик сообщил на своей странице в Фейсбук.

Фото: facebook.com/Grytsenko.Anatoliy

"Мерседес врезался в автобус. По стечению обстоятельств, в этом автобусе ехали на экскурсию по городу киевские школьники и в частности моя младшая дочь Анна Гриценко. Аня сидела именно в месте столкновения, получила удар по руке и лицу, кровь на губах, но серьезных травм нет", - написал Гриценко.

По его словам, никто не погиб и не ранен.

В полиции ДТП пока не комментировали.

Напомним, ранее полицейский автомобиль сбил ребенка на пешеходном переходе в Конотопе.