В Харькове в ДТП с нелегальной маршруткой пострадали 10 человек

Госпитализированы 8 пассажиров автобуса и двое пассажиров грузовика.

Фото: hk.npu.gov.ua

В Харькове при столкновении маршрутного автобуса и грузовика пострадали 10 человек. Об этом сообщило региональное управление полиции.

Все пострадавшие доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой и неотложной помощи с травмами различной степени тяжести. Один человек находится в тяжелом состоянии.

Фото: hk.npu.gov.ua

Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторостроителей. На проезжей части столкнулись автомобили «Рено Мастер» и маршрутный микроавтобус «Рута». Предварительно, в результате аварии травмы получили два пассажира иномарки и восемь пассажиров маршрутки. Сейчас врачи оказывают пострадавшим необходимую медицинскую помощь.

Директор департамента по вопросам информации и связям с общественностью Харьковского горсовета Юрий Сидоренко сообщил, что водитель маршрутки занимался перевозкам незаконно, пишет "Харьков Тудей".

Фото: hk.npu.gov.ua

Фото: hk.npu.gov.ua

"Упреждая вопросы по поводу того, а как нелегал мог выехать на маршрут - поясняю. Со стороны профильного департамента были многочисленные обращения по этому поводу в транспортную инспекцию, но никаких адекватных действий с их стороны предпринято не было", - отметил Сидоренко.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа Немышлянского отдела полиции и следователи отдела СУ ГУНП в Харьковской области. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.


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