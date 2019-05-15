Владельцы "евроблях" перекрыли ул. Грушевского и митингуют под стенами парламента

Автовладельцы требуют отменить акциз и продлить льготный период растаможивания автомобилей.

Представители организации "АвтоЕвроСила" проводят акцию протеста под зданием Верховной Рады. Владельцы автомобилей на европейской регистрации требуют продления льготного периода для растаможивания авто, сказано в сообщении организации в Фейсбуке.

Владельцы "евроблях" также требуют отменить акциз на авто, отсрочить введение штрафов, остановить начисление повторных штрафов за растаможивание в размере 8,5 тыс. грн.

Льготный период регистрации заканчивается 24 мая, после чего штраф за управление автомобилем с иностранной регистрацией составит 170 тысяч гривен.

Напомним, в ноябре 2018 года Верховная Рада приняла закон о новых правилах растаможки автомобилей и об ужесточении штрафов для "евроблях". В течение 90 календарных дней со дня вступления в силу нового закона базовая ставка акцизного налога рассчитывалась с 50-процентной скидкой. По состоянию на 15 марта владельцы "евроблях" растаможили более 263 тыс. автомобилей, все средства от растаможки направлены в Пенсионный фонд Украины.


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