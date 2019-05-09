Суд избрал меры пресечения для подозреваемых в смертельном ДТП на Черном Черемоше

Водителя грузовика взяли под стражу, организатора поездки - под домашний арест.

Фото: report.if.ua

 

Ивано-Франковский городской суд взял под стражу водителя грузовика, при аварии которого погибли трое туристов из Беларуси. Об этом сообщило местное издание "Репортер".

Защита Владимира Токарчука ходатайствовала о домашнем аресте, поскольку водитель при аварии получил травму ноги, а в домашнем хозяйстве в его помощи нуждается мать. Кроме того, Токарчук отрицает, что был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. По словам водителя, он помогал туристам выбираться из холодной воды, и когда сам оказался на берегу, ему дали успокоительные капли "Корвалол", а также растирали конечности спиртом.

Тем не менее судья Елена Татаринова приняла решение удовлетворить ходатайство обвинения и взять Токарчука под стражу на 60 суток.

Виктор Кавацюк - организатор поездки белорусов.
Фото: report.if.ua
Виктор Кавацюк - организатор поездки белорусов.

 

Кроме того, организатор поездки белорусов, глава Федерации рафтинга Прикарпатья Виктор Кавацюк, взят под домашний арест. Прокуратура требовала и для него взятие под стражу, однако судья учла, что у Кавацюка ранее не было проблем с законом, а на его попечении есть малолетние дети. Также Кавацюк пообещал оказать помощь пострадавшим туристам. Круглосуточный домашний арест для него назначен также на 60 суток.

Напомним, в понедельник 6 апреля, в Ивано-Франковской области грузовик с туристами из Беларуси упал в реку Черный Черемош с высоты 40 метров. Трое туристов погибли на месте, 11 человек пострадали.


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