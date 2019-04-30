Саудовский заказчик отказался от Ан-132

"Антонов" не заморозил проект: "Ищем и заказчика, и партнера".

Саудовский заказчик отказался от Ан-132
Фото: Макс Требухов

Саудовская Аравия отказалась от украинского самолета Ан-132.

Об этом в интервью УНИАН рассказал президент "Антонова" Александр Донец.

"Мы презентовали программу руководству Саудовской Аравии, продемонстрировали перспективы строительства завода. Было выделено место под него. Компания KACST свои обязательства по первому договору выполнила - оплатила работы по постройке самолета-демонстратора. В свою очередь "Антонов" построил Ан-132D и начал его испытания. Саудовская компания Taqnia Aeronautics стала нашим партнером по продвижению Ан-132 на рынке. Однако по причинам, не связанным с ГП "Антонов", в Саудовской Аравии произошла смена партнера по программе, и процесс приостановился", - заявил он.

По его словам, военный заказчик решил, что ему "нужна немного другая машина".

"Однако, я могу сказать, что "Антонов" не заморозил проект Ан-132. Мы ищем и заказчика, и партнера. Недавно показали Ан-132D в Индии. Самолет произвел хорошее впечатление. Во многом потому, что он создан на основе Ан-32, который хорошо себя зарекомендовал в эксплуатации индийскими ВВС. Только новая модель более современная, с полностью цифровой кабиной, оснащена импортными двигателями", - сказал Донец.

Ан-132 - первый самолет в линейке "Антонова" без роSSийских комплектующих. Самолет предназначен для полетов на близко- и среднемагистральных маршрутах, он сможет выполнять широкий спектр задач по перевозке грузов. Он будет иметь крейсерскую скорость в 500 км/ч и максимальную высоту крейсерского полета 9000 м с максимальной нагрузкой в 9,2 тонны. Первый полет Ан-132 выполнил в марте 2017 года.

Самолеты должны были выпускаться в Украине и Саудовской Аравии, по заказу которой Ан-132 был разработан. Пока в Саудовской Аравии будет строиться завод, в Украине планировали построить 20 самолетов. Потом минимальный темп производства должен был составить 12 самолетов в год на каждой линии.


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