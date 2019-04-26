Nikon поможет Velodyne в выпуске лидаров для робомобилей

Nikon поможет Velodyne в выпуске лидаров для робомобилей

За исключением одного автопроизводителя (у главы Tesla есть возражения по этому поводу), большинство компаний в целом согласны с тем, что лидар является жизненно важным компонентом оборудования, необходимого для обеспечения определенного уровня автономности автомобиля.

Тем не менее при таком спросе любая компания, которая хочет, чтобы её продукт использовался всей отраслью, должна выйти на производство в больших масштабах. Чтобы достичь таких масштабов, один из ведущих производителей лидаров Velodyne обратился за помощью к компании Nikon, имеющей большой опыт работы в сфере создания и производства объективов.

В четверг Velodyne объявила о подписании соглашения с Nikon, согласно которому производитель камер будет выпускать для неё лидарные датчики. Начало серийного производства намечено на вторую половину 2019 года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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