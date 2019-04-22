Мининфраструктуры передумало запрещать эксплуатацию самолетов старше 20 лет
Госавиаслужба усилит контроль за техническим состоянием воздушных судов.
Министерство инфраструктуры передумало запрещать эксплуатацию самолетов старше 20 лет.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, говорится на сайте МИУ.
"Мы с пониманием отнеслись к многочисленным обращениям авиакомпаний не запрещать к использованию самолеты, возраст которых превышает 20 лет. Вместе с тем, Госавиаслужба усилит контроль за техническим состоянием воздушных судов, используемых для перевозки пассажиров. Безопасность является первоочередной", - сказал министр на совещании по подготовке авиакомпаний к летнему сезону чартерных перевозок.
Министр подчеркнул, что прошлогодняя ситуация с массовыми задержками чартерных рейсов не должна повториться.
"Опыт прошлого года мы учли. Подготовлена новая редакция авиационных правил перевозок пассажиров и багажа. Отдельно мы будем строго контролировать задержки и переноса рейсов, это ответственность авиаперевозчиков. Отдельно подчеркиваю, что контакт представителей авиакомпаний с пассажирами во время указанных ситуаций должен быть постоянным. Человек не должен бродить по аэропорту в поисках представителя компании-перевозчика в случае переноса или отмены рейса", - сказал Омелян.
Напомним, летом 2018 года на фоне кризиса авиаперевозок, который вызвал массовые задержки рейсов туристов, МИУ вышло с инициативой запретить старые часто ломающиеся самолеты.
Тогда сообщалось, что некоторые украинские авиакомпании используют самолеты, возраст которых приближается даже к 50 годам.
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22.04.2019 09:17