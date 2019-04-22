Мининфраструктуры передумало запрещать эксплуатацию самолетов старше 20 лет

Госавиаслужба усилит контроль за техническим состоянием воздушных судов.

?Мининфраструктуры передумало запрещать эксплуатацию самолетов старше 20 лет
Фото: Дмитрій Єршов

Министерство инфраструктуры передумало запрещать эксплуатацию самолетов старше 20 лет.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян, говорится на сайте МИУ.

"Мы с пониманием отнеслись к многочисленным обращениям авиакомпаний не запрещать к использованию самолеты, возраст которых превышает 20 лет. Вместе с тем, Госавиаслужба усилит контроль за техническим состоянием воздушных судов, используемых для перевозки пассажиров. Безопасность является первоочередной", - сказал министр на совещании по подготовке авиакомпаний к летнему сезону чартерных перевозок.

Министр подчеркнул, что прошлогодняя ситуация с массовыми задержками чартерных рейсов не должна повториться.

"Опыт прошлого года мы учли. Подготовлена новая редакция авиационных правил перевозок пассажиров и багажа. Отдельно мы будем строго контролировать задержки и переноса рейсов, это ответственность авиаперевозчиков. Отдельно подчеркиваю, что контакт представителей авиакомпаний с пассажирами во время указанных ситуаций должен быть постоянным. Человек не должен бродить по аэропорту в поисках представителя компании-перевозчика в случае переноса или отмены рейса", - сказал Омелян.

Напомним, летом 2018 года на фоне кризиса авиаперевозок, который вызвал массовые задержки рейсов туристов, МИУ вышло с инициативой запретить старые часто ломающиеся самолеты.

Тогда сообщалось, что некоторые украинские авиакомпании используют самолеты, возраст которых приближается даже к 50 годам.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Huawei может представить свой первый автомобиль на Шанхайском автосалонеHuawei может представить свой первый автомобиль на Шанхайском автосалоне
В Берлине аварийно сел самолет правительства ГерманииВ Берлине аварийно сел самолет правительства Германии
Audi вынуждена сократить производство электрокаров e-tronAudi вынуждена сократить производство электрокаров e-tron
Два такси столкнулись и загорелись в КиевеДва такси столкнулись и загорелись в Киеве
На Мадейре автобус с туристами съехал с дороги и упал на крышу жилого домаНа Мадейре автобус с туристами съехал с дороги и упал на крышу жилого дома
Блок рекламы


Похожие новости
Boeing сокращает производство самолетов 737 МАХBoeing сокращает производство самолетов 737 МАХ
Китай договорился о закупке 300 самолетов Airbus на 30 млрд евроКитай договорился о закупке 300 самолетов Airbus на 30 млрд евро
Аргентина запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX на своей территорииАргентина запретила полеты самолетов Boeing 737 MAX на своей территории
Boeing выпустит обновленное ПО для самолетов 737 МАХ в ближайшее неделиBoeing выпустит обновленное ПО для самолетов 737 МАХ в ближайшее недели
Корпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолетов 737 MAXКорпорация Boeing рекомендовала приостановить полеты всех самолетов 737 MAX
Boeing отложил презентацию новых самолетов из-за авиакатастрофы в ЭфиопииBoeing отложил презентацию новых самолетов из-за авиакатастрофы в Эфиопии
Украинская армия за год получила полсотни самолетов и вертолетовУкраинская армия за год получила полсотни самолетов и вертолетов
"Укрзализныця" начала эксплуатацию локомотивов General Electric
Одесский авиазавод договорился с чехами о кооперации в производстве самолетовОдесский авиазавод договорился с чехами о кооперации в производстве самолетов
К концу года Воздушные силы получат почти 30 модернизированных боевых самолетовК концу года Воздушные силы получат почти 30 модернизированных боевых самолетов
Последние новости
Подгружаем последние новости