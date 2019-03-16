Сотрудница харьковской полиции устроила ДТП со смертельным исходов

На женщину завели дело по ст. 286 Уголовного кодекса.

Сотрудница харьковской полиции устроила ДТП, которое привело к гибели человека.

Авария произошла еще утром 8 марта на улице Полтавский Шлях, говорится на сайте полиции Харьковской области.

42-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota наехала на 65-летнего мужчину, который находился на пешеходном переходе. Пострадавший получил серьезные травмы и без сознания был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

14 марта пострадавший скончался.

По данному факту начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 9 марта в Ровенской области выпивший полицейский сбил двух 13-летних подростков. Дети не получили серьезных травм.