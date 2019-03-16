Сотрудница харьковской полиции устроила ДТП со смертельным исходов

На женщину завели дело по ст. 286 Уголовного кодекса.

Сотрудница харьковской полиции устроила ДТП со смертельным исходов

Сотрудница харьковской полиции устроила ДТП, которое привело к гибели человека.

Авария произошла еще утром 8 марта на улице Полтавский Шлях, говорится на сайте полиции Харьковской области.

42-летняя женщина за рулем автомобиля Toyota наехала на 65-летнего мужчину, который находился на пешеходном переходе. Пострадавший получил серьезные травмы и без сознания был доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

14 марта пострадавший скончался.

По данному факту начато производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Напомним, 9 марта в Ровенской области выпивший полицейский сбил двух 13-летних подростков. Дети не получили серьезных травм.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Транспорт

←+Ctrl+→

Интересные новости
КГГА изменила маршруты общественного транспорта из-за реконструкции Шулявского путепроводаКГГА изменила маршруты общественного транспорта из-за реконструкции Шулявского путепровода
В Ровенской области пьяный участковый сбил двух 13-летних мальчиков на тротуареВ Ровенской области пьяный участковый сбил двух 13-летних мальчиков на тротуаре
Огромный беспилотник для высотных полетов: несущий Wi-FiОгромный беспилотник для высотных полетов: несущий Wi-Fi
Tesla Model Y: электрокроссовер по цене от $39 000 с запасом хода до 480 кмTesla Model Y: электрокроссовер по цене от $39 000 с запасом хода до 480 км
ЕС закрывает воздушное пространство для двух моделей Boeing из-за авиакатастрофы в ЭфиопииЕС закрывает воздушное пространство для двух моделей Boeing из-за авиакатастрофы в Эфиопии
Блок рекламы


Похожие новости
В Тернополе 13-летняя девочка за рулем Subaru устроила ДТП и находится в коме
В центре Киева водитель столкнулся с двумя автомобилями, уходя от погони полицииВ центре Киева водитель столкнулся с двумя автомобилями, уходя от погони полиции
Пенсионер на "Ланосе" попал под электричку в Харьковской областиПенсионер на "Ланосе" попал под электричку в Харьковской области
Гражданин Грузии устроил смертельное ДТП, убегая от полиции в БорисполеГражданин Грузии устроил смертельное ДТП, убегая от полиции в Борисполе
В Харьковской области микроавтобус врезался в застрявшую в сугробе "Таврию", 4 пострадавшихВ Харьковской области микроавтобус врезался в застрявшую в сугробе "Таврию", 4 пострадавших
В тройном ДТП на трассе Одесса - Овидиополь погибли двое сотрудников полицииВ тройном ДТП на трассе Одесса - Овидиополь погибли двое сотрудников полиции
Грузовик попал под дизель-поезд в Харьковской областиГрузовик попал под дизель-поезд в Харьковской области
В центре Киева внедорожник врезался в машину полицииВ центре Киева внедорожник врезался в машину полиции
Сотрудник полиции оказался виновником смертельного ДТП во ЛьвовеСотрудник полиции оказался виновником смертельного ДТП во Львове
Князев анонсировал создание авиационной полицииКнязев анонсировал создание авиационной полиции
Последние новости
Подгружаем последние новости