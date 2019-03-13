Огромный беспилотник для высотных полетов: несущий Wi-Fi

Огромный беспилотник для высотных полетов: несущий Wi-Fi

В современном мире идет гонка, главная цель которой — создать парк летающих беспилотников, способных существовать за счет солнечной энергии. Переоценить значимость таких полуавтономных дронов тяжело — к примеру, именно они могут окутать всю планету сетью бесперебойного Wi-Fi сигнала и навсегда решить проблему с подключением к интернету. Логично было бы предположить, что в этой гонке доминируют титаны индустрии, однако Google и Facebook уже отказались от этой затеи. Теперь менее известная компания в сотрудничестве с NASA решила реализовать эту идею.

Детище японской корпорации SoftBank и американского производителя беспилотных летательных аппаратов AeroEnvironment получило название Hawk 30, то есть «Ястреб-30». Это сравнительно массивный аппарат, оснащенный 10 двигателями, который может месяцами находиться в воздухе за счет солнечных батарей. Его испытания проводит Исследовательский центр Armstrong, одно из подразделений NASA.

«Ястреб» отличается от своих предшественников не только дизайном, но и потенциалом. В 2001 году предыдущая модель, Helios, достигла максимальной высоты свыше 28 километров — это была настоящая веха в развитии летательных аппаратов на солнечной энергии. Конкуренцию ему составил было проект Facebook под названием Aquila, размах крыльев которого был сопоставим с аналогичным у Боинга 737, но в 2017 году проект оперативно свернули. Однако не исключена возможность того, что в игру в ближайшее время вступят и другие отраслевые гиганты наподобие Airbus. Сейчас же AeroEnvironment пришлось выложить примерно 800 000 NASA за надзор и обеспечение надземной поддержки для предстоящих испытаний, запланированных на конец июня этого года.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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