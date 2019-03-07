При столкновении двух поездов в чешском Брно пострадали около 20 человек

По предварительным данным, столкновение произошло из-за ошибки машиниста.

Фото: HZS JMK

На главном железнодорожном вокзале в Брно, который является вторым по величине среди городов Чехии, утром 5 марта на одном пути столкнулись два поезда, в результате чего пострадали по крайней мере 20 человек. Об этом сообщает местное издание Brno Daily.

Издание отмечает, что с обеих поездов пришлось эвакуировать около 250 человек.

"По имеющейся информации, на месте около двадцати раненых, однако их количество еще может измениться. Всего спасателям с обеих поездов пришлось эвакуировать около 250 человек", - сказано в сообщении. По данным сайта, пассажиры получили легкие или средние ранения - царапины, ссадины, ушибы и несколько переломов. 13 человек госпитализированы, остальные получили медицинскую помощь на месте.

Авария произошла около восьми утра. Вокзал частично перекрыли, а поезда направили по запасным путям.

По информации пресс-секретаря Железнодорожной инспекции Мартина Драпала, причиной аварии, скорее всего, стал человеческий фактор: машинист одного из поездов ошибочно въехал не на ту колею.

Напомним, на прошлой неделе на центральном вокзале Каира при столкновении двух тепловозов один из них загорелся, в результате чего погибли более 20 человек.


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