Таможенник на Закарпатье попался на взятке за фиктивный "выезд" "евробляхи"

Сотрудник Закарпатской таможни задержан на взятке 1200 долл. за фабрикацию информации о выезде "евробляхи". Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Таможенник требовал и получил от жителя Ужгорода взятку в сумме 1200 долларов за внесение в автоматизированные базы данных органов доходов и сборов недостоверных сведений о выезде за пределы таможенной территории Украины транспортного средства, которое фактически находится в Украине с нарушением сроков транзитного перемещения.

Сейчас взяточник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, ему готовится сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 УК Украины и решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Напомним, с 25 ноября 2018 года резидентам Украины запрещено ввозить в страну автомобили на иностранной регистрации без уплаты таможенных платежей или денежного залога. С 25 ноября 2018 года по 24 февраля 2019 года на льготных условиях были растаможены 218 тысяч транспортных средств на иностранных номерах, их владельцы уплатили в бюджет 13,5 млрд гривен.