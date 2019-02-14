Airbus прекращает производство крупнейшего пассажирского лайнера А380

На эту модель перестали поступать заказы.

Airbus прекращает производство крупнейшего пассажирского лайнера А380
Фото: CEO Airbus Group

Европейский авиаконцерн Airbus сообщил о прекращении поставок и производства самого крупного пассажирского самолета A380 из-за сокращения заказов. Об этом сообщает Еuronews.

Авиакомпания Emirates является крупнейшим заказчиком A380. Ранее она сократила свой заказ со 160 до 123 самолетов, и уже в ближайшие два года Airbus выпустит и передаст авиакомпании из ОАЭ последние 14 самолетов.

За последние несколько лет новые заказы на А380 компания "почти не получала", из-за чего сократила производство с 30 до 6 единиц в год.

А380 - широкофюзеляжный двупалубный реативный пассажирский самолет, крупнейший серийный лайнер в мире. Впервые был представлен в 2005 году, сейчас эти самолеты есть в парках 9 авиакомпаний.


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