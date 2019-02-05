Катер для страдающих морской болезнью

Катер для страдающих морской болезнью

Сделанный ими катер держится почти ровно на любой волне — колеблются находящиеся под корпусом поплавки, а сам корпус остается почти неподвижным.

Благодарим за видео пользователя uavideo.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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