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Катер для страдающих морской болезнью Сделанный ими катер держится почти ровно на любой волне — колеблются находящиеся под корпусом поплавки, а сам корпус остается почти неподвижным. Сделанный ими катер держится почти ровно на любой волне — колеблются находящиеся под корпусом поплавки, а сам корпус остается почти неподвижным. Благодарим за видео пользователя uavideo.

Олег Писарев, Supreme2.Ru

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