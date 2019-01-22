JD.com тестирует доставку дронами в Индонезии
Китайский гигант электронной коммерции JD.com приступил к тестированию доставки товаров с помощью дронов в Индонезии.
Страна, которая является крупнейшим в мире архипелагом, стала местом проведения первого тестового проекта JD.com по доставке дронами за пределами Китая.
Индонезия является четвёртой по величине страной в мире. Здесь примерно на 17 000 островов проживает порядка 260 млн человек.
JD сообщила сегодня, что произвела свою первую «одобренную правительством» доставку в стране с помощью беспилотников в начале этого месяца, 8 января. Компания доставила с использованием беспилотников рюкзаки и книги для учащихся школы в деревне, находящейся невдалеке от Бандунга, четвёртого по величине города страны. Расстояние доставки составило 250 км.
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22.01.2019 18:06