JD.com тестирует доставку дронами в Индонезии

Китайский гигант электронной коммерции JD.com приступил к тестированию доставки товаров с помощью дронов в Индонезии.

Страна, которая является крупнейшим в мире архипелагом, стала местом проведения первого тестового проекта JD.com по доставке дронами за пределами Китая.

Индонезия является четвёртой по величине страной в мире. Здесь примерно на 17 000 островов проживает порядка 260 млн человек.

JD сообщила сегодня, что произвела свою первую «одобренную правительством» доставку в стране с помощью беспилотников в начале этого месяца, 8 января. Компания доставила с использованием беспилотников рюкзаки и книги для учащихся школы в деревне, находящейся невдалеке от Бандунга, четвёртого по величине города страны. Расстояние доставки составило 250 км.



