Электромотоцикл Lightning Strike с ценой $13 000 развивает скорость 241 км/ч
Компания Lightning Motorcycles, производитель высокоскоростных электрических мотоциклов LS-218, анонсировал свой первый электрический мотоцикл для массового рынка Lightning Strike.
Стартовая цена новинки составляет $12 998, дальность пробега достигает 150 миль (241 км). Новый электрический мотоцикл способен развивать скорость до 150 миль/ч, опережая по этому показателю электромотоцикл Harley Davidson LiveWire стоимостью $30 000.
Также сообщается о поддержке быстрой зарядки, благодаря чему батарею агрегата можно зарядить всего за 35 минут.
Релиз Lightning Strike намечен на март этого года. Тогда будет раскрыт весь перечень характеристик нового электромотоцикла.
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