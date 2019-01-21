Электромотоцикл Lightning Strike с ценой $13 000 развивает скорость 241 км/ч

Компания Lightning Motorcycles, производитель высокоскоростных электрических мотоциклов LS-218, анонсировал свой первый электрический мотоцикл для массового рынка Lightning Strike.

Стартовая цена новинки составляет $12 998, дальность пробега достигает 150 миль (241 км). Новый электрический мотоцикл способен развивать скорость до 150 миль/ч, опережая по этому показателю электромотоцикл Harley Davidson LiveWire стоимостью $30 000.

Также сообщается о поддержке быстрой зарядки, благодаря чему батарею агрегата можно зарядить всего за 35 минут.

Релиз Lightning Strike намечен на март этого года. Тогда будет раскрыт весь перечень характеристик нового электромотоцикла.



