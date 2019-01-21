Электромотоцикл Lightning Strike с ценой $13 000 развивает скорость 241 км/ч

Электромотоцикл Lightning Strike с ценой $13 000 развивает скорость 241 км/ч

Компания Lightning Motorcycles, производитель высокоскоростных электрических мотоциклов LS-218, анонсировал свой первый электрический мотоцикл для массового рынка Lightning Strike.

Стартовая цена новинки составляет $12 998, дальность пробега достигает 150 миль (241 км). Новый электрический мотоцикл способен развивать скорость до 150 миль/ч, опережая по этому показателю электромотоцикл Harley Davidson LiveWire стоимостью $30 000.

Также сообщается о поддержке быстрой зарядки, благодаря чему батарею агрегата можно зарядить всего за 35 минут.

Релиз Lightning Strike намечен на март этого года. Тогда будет раскрыт весь перечень характеристик нового электромотоцикла.


Олег Писарев, Supreme2.Ru


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