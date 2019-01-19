BMW 7-Series пережил рестайлинг.

Концерн BMW обновил свою флагманскую модель. «Семерку» доработали снаружи и по части техники.

Внешность посвежевшего седана 7-Series рисовали с оглядкой на BMW X7. Площадь «ноздрей» фирменной решетки радиатора увеличилась сразу на 40%. Передний край капота приподнялся на 50 миллиметров. Другими стали и передние крылья. С кормы изменения не столь заметны. В этом ракурсе рестайлинговую машину выдает светодиодная перемычка между фонарями.

В линейке появился гибрид BMW 745e. В нем бензиновой «шестерке» 3.0 отдачей 286 л.с. ассистирует интегрированный в 8-ступенчатый автомат электромотор. Его мощность составляет 113 л.с., а суммарно два двигателя выдают 394 силы. Короткобазная версия гибрида может быть только заднеприводной, для удлиненного исполнения можно заказать трансмиссию xDrive.

На электричестве гибрид проезжает 50-54 километра (в зависимости от конкретной модификации) и разгоняется до 140 км/ч. При максимальном ускорении BMW 745e набирает сотню за 5,1-5,3 секунды. Опять же, в зависимости от версии.

Двигатель V12 сохранил свое место, однако настройки под новые экологические стандарты уронили его мощность с 610 до 585 л.с. Зато момент вырос с 800 до 850 Н*м. Разгон до 100 км/ч ухудшился на десятую долю секунды, до 3,8 секунды. Сократился и расход топлива.

У исполнения 750i – новый двигатель 4.4 V8. Он мощнее прежнего сразу на 80 сил: 530 л.с. против 450. Разгон до сотни благодаря такой прибавке упал на четыре «десятки», до 4,0-4,1 секунды.

Дизельные версии «семерки» изменений не претерпели. В наборе опций стало больше электронных ассистентов, задним пассажирам предлагается новая развлекательная система, а салон можно отделать недоступными ранее материалами и цветами. Также отметим другие руль, комбинацию приборов и прошивку мультимедийной системы.