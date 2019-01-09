Спасенные с затонувшего сухогруза моряки не знают о происхождении угля, - СМИ

Украинцев могут выписать из больницы уже на этой неделе.

Спасенные с затонувшего возле Турции судна украинские моряки заявили, что не знают о происхождении угля, который перевозили. Об этом сообщает "Громадське".

Спасенный моряк Олег Геращенко из Херсона в комментарии телеканалу отметил, что ему и его команде неизвестно происхождение угля.

"Это мне неизвестно, это никому из нас неизвестно. Там порт очень большой, груз того же угля очень разный: есть мелкий, есть крупный - он весь черный и на нем не написано, откуда он поступает в те порты", - сказал моряк.

Также он отметил, что не знает, на самом ли деле судно было панамским.

"У нас написано Панама, мы этой информацией не узнавали, не хотели, нам не нужна была эта информация", - сказал Геращенко.

Другой спасенный моряк, Павел Мильниченко, не смог ответить на вопрос, посещал ли сухогруз порты Крыма, поскольку сам работал на судне только две недели.

Ожидается, что спасенных моряков выпишут из больницы в ближайшие дни, после чего расследование инцидента продолжится.

Напомним, 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. В результате аварии погибли 6 человек, в том числе двое украинцев. Их тела обнаружили накануне.

Министерство Украины по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц отметило, что затонувший сухогруз мог перевозить уголь, который незаконно добыли на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.