В поезде "Одесса-Черновцы" умерла пассажирка

Женщина пошла в туалет и не вернулась.

В поезде "Одесса-Черновцы" умерла пассажирка
Фото: Александр Рудоманов

Сегодня, 8 января, в поезде №136 «Одесса - Черновцы» обнаружили труп женщины. Информацию LB.ua подтвердили в региональном управлении полиции.

По данным местных СМИ, погибшая женщина пошла в туалет, однако долго оттуда не возвращалась и не отвечала на стук. Соседи по купе вызвали проводника, который открыл дверь. Женщина была без сознания, спасти ее не удалось.

На месте инцидента работали медики и полиция.

Сообщается также, что 60-летняя женщина ехала из Одессы.

Напомним, в декабре в поезде Киев-Рахов пассажирка получила серьезные травмы. "Укрзализныця" выдала женщине справку о происшествии для оформления страховки, перед пострадавшей извинился министр Владимир Омелян, однако обстоятельства происшествия до сих пор не ясны: изначально сообщалось, что женщина пострадала из-за падения полки, однако комиссия УЗ не обнаружила поломок в вагоне, где пассажирка получила травму.


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