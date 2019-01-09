В поезде "Одесса-Черновцы" умерла пассажирка
Женщина пошла в туалет и не вернулась.
Сегодня, 8 января, в поезде №136 «Одесса - Черновцы» обнаружили труп женщины. Информацию LB.ua подтвердили в региональном управлении полиции.
По данным местных СМИ, погибшая женщина пошла в туалет, однако долго оттуда не возвращалась и не отвечала на стук. Соседи по купе вызвали проводника, который открыл дверь. Женщина была без сознания, спасти ее не удалось.
На месте инцидента работали медики и полиция.
Сообщается также, что 60-летняя женщина ехала из Одессы.
Напомним, в декабре в поезде Киев-Рахов пассажирка получила серьезные травмы. "Укрзализныця" выдала женщине справку о происшествии для оформления страховки, перед пострадавшей извинился министр Владимир Омелян, однако обстоятельства происшествия до сих пор не ясны: изначально сообщалось, что женщина пострадала из-за падения полки, однако комиссия УЗ не обнаружила поломок в вагоне, где пассажирка получила травму.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Транспорт
08.01.2019 09:22
09.01.2019 09:19