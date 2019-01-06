"Укрзализныця" за год перевезла 55,9 млн пассажиров

"Укрзализныця" в 2018 году перевезла в дальнем сообщении 55,9 млн пассажиров, что на 4 млн человек больше по сравнению с предыдущим годом.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По словам и.о. главы УЗ Евгения Кравцова, увеличение перевозок произошло за счет более рационального использования вагонов.

"Многие поезда после ночного рейса мы задействовали как дневные. А потом - снова в ночную поездку. Прежде всего это касается периода пиковых перевозок, длительных выходных. Так, только на эти новогодне-рождественские праздники мы назначили около 40 дополнительных поездов, выполняющих более 300 рейсов", - заявил он.

В то же время Кравцов заявил, что УЗ нуждается в господдержке для обновления пассажирского подвижного состава.

"Только в прошлом году парк пассажирских вагонов из-за истечения срока эксплуатации уменьшился на 100 единиц. Для сохранения объемов перевозок мы ежегодно должны его обновлять минимум на 200 вагонов. К сожалению, из-за низких тарифов и убыточности этих перевозок мы нуждаемся в этом вопросе поддержки со стороны государства, а именно выделении средств на приобретение пассажирских вагонов из бюджета Украины", - заявил он.