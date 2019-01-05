В центре Мариуполя "Газель" провалилась в фонтан
Водитель понесет наказание за нарушение правил проезда.
В центре Мариуполя под гранитную плиту пешеходного фонтана провалился автомобиль "Газель".
Об этом сообщает местный сайт 0629.com.ua.
"Сегодня около 12:00 в Театральном сквере, на территории пешеходного фонтана, произошло ЧП - под гранитную плиту провалился грузовик. Как сообщают очевидцы, грузовик "Газель", загрузив газовые баллоны, попытался совершить маневр и проехать по площади, но плита под ним не выдержала и раскололась пополам. На месте образовалась яма примерно размером 1,5 м на 1,5 м и до метра глубиной", - говорится в сообщении.
На место выехали спасатели, которые уже подняли автомобиль из ямы.
Автомобиль в результате происшествия не поврежден. На месте работают сотрудники полиции, которые по факту нарушения составили протокол.
Как сообщил начальник управления по вопросам благоустройства Мариупольского горсовета Вадим Исаков, пешеходный фонтан выдерживает вес до 1 тонны, а вес автомобиля был значительно больше.
"Водитель понесет наказание за нарушение правил проезда", - сказал Исаков.
Напомним, ранее в Мариуполе легковой автомобиль врезался в остановку. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок.
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