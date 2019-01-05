?В центре Мариуполя "Газель" провалилась в фонтан

В центре Мариуполя под гранитную плиту пешеходного фонтана провалился автомобиль "Газель".

Об этом сообщает местный сайт 0629.com.ua.

"Сегодня около 12:00 в Театральном сквере, на территории пешеходного фонтана, произошло ЧП - под гранитную плиту провалился грузовик. Как сообщают очевидцы, грузовик "Газель", загрузив газовые баллоны, попытался совершить маневр и проехать по площади, но плита под ним не выдержала и раскололась пополам. На месте образовалась яма примерно размером 1,5 м на 1,5 м и до метра глубиной", - говорится в сообщении.

На место выехали спасатели, которые уже подняли автомобиль из ямы.

Автомобиль в результате происшествия не поврежден. На месте работают сотрудники полиции, которые по факту нарушения составили протокол.

Фото: 0629.com.ua

Как сообщил начальник управления по вопросам благоустройства Мариупольского горсовета Вадим Исаков, пешеходный фонтан выдерживает вес до 1 тонны, а вес автомобиля был значительно больше.

"Водитель понесет наказание за нарушение правил проезда", - сказал Исаков.

Фото: 0629.com.ua

Напомним, ранее в Мариуполе легковой автомобиль врезался в остановку. В результате ДТП пострадали три человека, в том числе ребенок.