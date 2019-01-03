Суд в Брюсселе признал такси Uber незаконным, - СМИ

Водители должны иметь соответствующую лицензию.

Суд в Брюсселе признал такси Uber незаконным, - СМИ
Uber
Фото: wealthdaily.com

Суд Брюсселя по коммерческим вопросам признал незаконным услуги сервиса заказа такси Uber.

Об этом сообщает "La Libre.be".

В решении суда, принятом в декабре, отмечается, что только водители, обладающие брюссельской лицензией и светящимся сигналом такси на крыше авто, могут заниматься такого рода перевозками.

За каждую незаконную поездку на Uber будет наложен штраф в размере 10 тыс. евро.

В марте прошлого года года в Брюсселе таксисты заблокировали основные дороги, с требованием запретить Uber. Водители требовали от властей обеспечить социальные гарантии, которые понижаются из-за конкуренции.

Напомним, в июне 2018 года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что в стране будет запрещена работа сервиса вызова такси Uber. Он объяснил запрет Uber наличием собственной системы такси в стране. Эрдоган также заявил, что не позволит иностранному перевозчику разрушить эту систему.

До этого Uber прекратил деятельность в Болгарии, Дании и Венгрии. С ограничениями компания работает во Франции, Италии, Германии и Японии. Это связано с тем, что правила сервиса не соответствуют законодательству ряда европейских стран - отсутствие у работников такси лицензий на предоставление услуг, а также занижение тарифов.

Ранее, в 2017 году, Европейский суд постановил, что работа Uber в ЕС должна регулироваться законодательством в сфере пассажирских перевозок.


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