На Подоле ночью дотла сгорел недействующий дебаркадер

Пожарные тушили огонь более часа.

Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua
Фото: kiev.informator.ua

В Киеве сегодня ночью сгорел недействующий дебаркадер. Как сообщает пресс-центр ГосЧС, пожар произошел около 2 часов ночи на ул. Верхний Вал, 72, в Подольском районе столицы.

К месту происшествия немедленно прибыли пожарно-спасательные подразделения. В 2-этажном недействующем деревянном дебаркадере, размером 20х10 м, возник пожар на площади 200 кв. м. Огонь удалось локализовать в 2:36 и ликвидировать в 3:27.

В результате пожара платформа сгорела полностью. Пострадавших и погибших нет.

Фото: dsns.gov.ua
К тушению были привлечены 4 единицы пожарно-спасательной техники и 19 человек личного состава подразделений Главного управления ДСНС Украины в г.. Киеве.

Причина возникновения пожара устанавливается.

По данным издания "Информатор", на месте пожара полицейские задержали компанию молодых ребят, которые могли совершить неумышленный поджог. Выяснилось, что двое парней и девушка были на барже за некоторое время до начала пожара. Молодые люди рассказали, что просто отдыхали там, не курили и никакого поджога не совершали. Также они признались, что употребляли алкоголь.

Один из очевидцев предположил, что баржу могли поджечь из-за разборок с бизнесом. Сообщается, что арендатор уже больше трех лет не платит аренду, что и могло побудить владельца территории совершить поджог баржи.

Напомним, накануне вечером из-за сильного ливня, затопившего улицы, ГосЧС откачала из подземных переходов более 3,4 тыс. кубометров воды.


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