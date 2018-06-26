ГосЧС и медбригады МВД отработали эвакуацию пострадавших по воздуху

В учениях задействовали вертолет Eurocopter EC145 и медицинский самолет Ан-26.

Фото: mvs.gov.ua Фото: mvs.gov.ua Фото: mvs.gov.ua Фото: mvs.gov.ua Фото: mvs.gov.ua

В понедельник, 25 июня, в Нежине прошли учения подразделений гражданской защиты ГосЧС и специалистов медицинских бригад МВД , на которых отрабатывалась эвакуация пострадавших по воздуху. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

По легенде учений, на трассе Киев - Глухов произошло дорожно-транспортное происшествие, во время которого пострадали 14 человек. Двое из них находились в крайне тяжелом состоянии.

С места происшествия тяжело травмированных эвакуировали медицинским вертолетом Eurocopter EC145 до аэродрома в Нежине, а оттуда – транспортировали самолетом Ан-26 в медицинском варианте в аэропорт " Киев " им. Игоря Сикорского.

Специалисты отработали прием-передачу пострадавшего от бригады скорой медицинской помощи медицинской бригаде МВД и подготовку пострадавшего к транспортировке на борту вертолета.

"Мы отрабатываем практическую тренировку медицинской эвакуации. К нам прибыли медицинские работники МВД по направлению аэромедицинской эвакуации. Это не начальный этап, мы давно над этим работаем. Но мы постоянно совершенствуем систему, улучшаем знания и отрабатываем взаимодействие. Аэромедицинская эвакуация – это составляющая общей безопасности жизнедеятельности всех людей. Мы спасаем граждан Украины не только на территории нашей страны, но и за рубежом", – заявил командир авиационного отряда Иван Коробка, участвовавший в учениях.

Напомним, что Украина намерена закупить для МВД 55 французских вертолетов производства Airbus Helicopters. В 2018 году МВД планирует получить первые четыре вертолета для новой службы реагирования министерства. Общая сумма сделки составляет 551 млн евро, из которых 475 млн евро привлекаются в виде кредита под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков.

МВД объяснило закупку вертолетов необходимостью обновления авиапарка.