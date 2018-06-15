"Укрзализныця" намерена закрыть 27 грузовых станций

328 станций обрабатывают около 6% зерновых грузов, погружая до двух вагонов в сутки.

"Укрзализныця" намерена закрыть 27 грузовых станций
Фото: nikvesti.com

"Укрзализныця" намерена полностью закрыть 27 грузовых станций.

Об этом сообщает пресс-служба "УЗ" по итогам дискуссий с Европейской бизнес-ассоциацией и представителями аграрного бизнеса.

"Укрзализныця" проанализировала работу 528 станций и пришла к выводу, что 328 грузовых станций обрабатывают около 6% зерновых грузов, погружая до двух вагонов зерна в сутки, требуя при этом значительных расходов на содержание большого количества тяги, нехватку которой ощущает рынок.

"После учета всех мнений из 177 малодеятельных станций по погрузке зерна, деятельность которых, по мнению специалистов "Укрзализныци", целесообразно оптимизировать, - путем их реструктуризации, санации, временного или полного закрытия для грузовых операций, в перечне осталось 99 станций, по которым у всех участников рынка мнение единогласное", - отмечается в сообщении.

Так, решено полностью закрыть 27 станций для грузовой работы, 41 станцию - закрыть с июля по декабрь с дальнейшим возобновлением при условии наличия заявок на среднедневную погрузку/разгрузку пяти вагонов в сутки на срок не менее трех месяцев, а также закрыть 24 станции с июля по декабрь с дальнейшим возобновлением при условии наличия заявок на среднедневную погрузку/разгрузку 10 вагонов в сутки на срок не менее шести месяцев.

Также семи станциям из-за отрицательного финансового результата или недостаточного использования мощностей предлагается предоставить возможность в течение нескольких месяцев увеличить количество среднедневной погрузки вагонов и выйти на безубыточную деятельность.

Напомним, в августе прошлого года "Укрзализныця" начала тестировать систему распределения порожних зерновозов.


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